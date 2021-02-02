Объявлен конкурс на расширение возможностей Национального парка “Севан”

В прошлом году в результате изучения документов Министерство окружающей среды прекратило выплаты подрядной компании, занимающейся очисткой затопленных прибрежных территорий Севана, и направило документы в прокуратуру.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства окружающей среды Армении, ведутся работы по проекту соответствующего решения правительства, согласно которому эти суммы будут направлены на развитие собственных возможностей Национального парка “Севан”. Работы будут проводиться не с привлечением третьей стороны, а самим Национальным парком под контролем министерства. Парк приобрел собственные технические средства, обеспечил около десятка постоянных рабочих мест и осуществил работы по очистке Севана на собственные средства.

Планируется приобрести и тракторы, грузовики, электропилы, экскаваторы. Техника будет служить для очистки затопленных прибрежных территорий озера Севан, демонтажу незаконных построек и сооружений и транспортировке строительного мусора. Уже этой весной с большим размахом возобновятся работы по очистке и демонтажу прибрежных территорий озера Севан.

С подробностями конкурса можно ознакомиться по следующей ссылке: