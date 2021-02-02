Экономика Чехии в 2020 году пережила рекордный спад

Спад экономики Чехии в 2020 году оказался рекордным в истории республики, образованной 1 января 1993 года. Об этом сообщило во вторник Чешское статистическое управление.

ВВП страны снизился на 5,6% по сравнению с предыдущим годом. До этого данный показатель возрастал в течение шести лет подряд. Экономический спад, согласно статистическому ведомству, связан с жесткими ограничениями, принятыми в Чехии из-за распространения коронавируса,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Пандемия и действующие в республике из-за нее с марта 2020 года ограничения привели к сокращению трат населения, падению производства и прибыли в сфере торговли, свертыванию ресторанно-гостиничной и туристической деятельности, а также темпов бытового и промышленного строительства. Крупные убытки понесли транспортные предприятия, включая авиакомпании. Кроме того, в первой половине прошлого года на мировом рынке резко сократился спрос на чешские товары.