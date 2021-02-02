В Таиланде рассчитывают принять пять миллионов туристов в 2021 году

Из-за пандемии Таиланд сможет принять пять миллионов иностранных туристов в 2021 году, что вдвое меньше первоначального прогноза в десять миллионов, сообщает Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта страны.

"Если мы сможем привлечь пять миллионов гостей в этом году при нынешних обстоятельствах, это будет успех", — сказал глава ведомства Пхипхат Ратчакитпракарн.

По его словам, чтобы достичь цифры десять миллионов прибытий, необходимо выполнить значительное количество условий как в Таиланде, так и в странах, из которых поедут туристы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Упор будет сделан на отдыхающих из соседних стран, таких как Китай, Индия или Малайзия. Посетители из этих трех государств составили 40 процентов от 39,8 миллиона иностранцев, приехавших в Таиланд в 2019 году.

Министерство туризма и спорта планирует провести обсуждения с премьер-министром и Минздравом страны о возможности включения работников туризма в программу вакцинации на ее ранних этапах — в феврале.

"Сотрудники, занятые в туристической индустрии, такие как персонал гостиниц, водители, работники ресторанов и спа-центров, расположенных в крупных туристических центрах, должны быть в числе первых групп, получивших прививки", — сказал Пхипхат Ратчакитпракарн.

По его словам, это обеспечит защиту тех, кто ежедневно контактирует с зарубежными туристами.