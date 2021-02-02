Из внешнего сектора на экономике Армении, в основном, сказывается инфляционное воздействие: ЦБ

В декабре 2020 г. была зафиксирована инфляция в 3.4%, в основном, обусловленная ростом цен на импортированные продовольственные товары. В результате чего 12-месячная инфляция значительно увеличилась и приблизилась к целевому показателю, составив к концу года 3,7%. Как сообщили Арменпресс в службе общественных связей Центрального банка Армении, в декабре 12-месячная инфляция также увеличилась, составив в конце месяца 3,6%.

“В 2021 году у основных партнеров Армении - США и России, в соответствии со сценарием, изложенным в программе денежно-кредитной политики ЦБ Армении, наблюдаются тенденции восстановления экономической активности и спроса, в то время как в еврозоне фиксируются более медленные, чем ожидалось, темпы, обусловленные ограничениями, применяемыми в условиях распространения пандемии. В то же время, под влиянием ожиданий восстановления мирового спроса и ряда факторов предложения на международных рынках сырьевых и продовольственных товаров продолжают проявляться инфляционные тенденции, что выражается также в формировании инфляционной среды в странах-партнерах выше ожидаемой. В подобной ситуации совет ЦБ считает, что на экономику Армении продолжает воздействовать, в основном, инфляционное влияние.

В четвертом квартале, в случае большей неопределенности, связанной с установлением военного положения в Армении, распространением эпидемии COVID-19 и перспективами экономического роста, была зафиксирована экономическая активность ниже ожидаемого. Экономический спад произошел в основном из-за спада в секторе услуг, который также выразил слабый спрос. Прогнозируется, что ожидаемое замедление роста кредитования экономики окажет дополнительное негативное влияние на внутренний спрос. В то же время, параллельно с этими событиями, в последние месяцы произошли некоторые улучшения в оценке добавочной стоимости за риск на международных финансовых рынках. Тем не менее, Совет придерживается мнения, что в нынешней ситуации возможно проведение структурных реформ, которые способствуют росту потенциального уровня экономики, включая принятие соответствующей стратегии расходов для налогово-бюджетной политики.

Несмотря на слабый спрос и инфляцию, в основном за счет динамики предложения, наблюдается некоторое ускорение инфляционных ожиданий, в результате чего Совет ЦБ считает целесообразным повышение ставки рефинансирования. Совет ЦБ также будет последовательно предпринимать соответствующие действия для нейтрализации любого риска дефляции инфляционных ожиданий. В таких условиях инфляция в горизонте прогноза будет около целевых 4%.

Правление Центрального банка считает, что риски отклонения инфляции от прогнозируемого среднесрочного направления в условиях высокой неопределенности экономических перспектив сбалансированы, и в случае их экспорта готовы отреагировать соответствующим образом, обеспечивая реализацию цель стабильности цен.