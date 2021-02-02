Электронная система отчетности имеет проблемы: разъяснение КГД

Налогоплательщики выражают недовольство электронной системой представления отчетов. В системе вследствие перезагруженности возникают проблемы. Комитету государственных доходов эти проблемы известны.

На пресс-конференции в зале Арменпресс заместитель председателя КГД Ашот Мурадян отметил, что хозяйствующие субъекты правы.

“Когда приближается срок представления отчетов, у нас, в системе обработки данных, на серверах возникает определенная нагрузка. В результате у налогоплательщиков возникают определенные трудности. Обеспокоенность деловых людей к месту, мы получаем такие жалобы и заявления. Скажу, что эта система внедрена с 2014 года, и текущее обслуживание осуществляется до сих пор. Не секрет, что идет большой поток информации, не секрет, насколько количество электронных сервисов увеличивается. Все это создает большую нагрузку на сервер. Например, с каждым годом увеличивается количество кассовых чеков, на 40-50% ежегодно. И вся эта информация собирается”, - сказал Ашот Мурадян.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов отметил, что, с другой стороны, на этот вопрос влияет и поведение налогоплательщиков. В частности, многие оставляют отчетности на последний день.

“Мы любим все оставлять на последний день. 18-го, 19-го, 20-го числа, которые являются днями крайнего срока сдачи отчетов, мы получаем их подавляющую часть. Мы призываем налогоплательщиков отчеты представлять по возможности скоро, не оставлять их на последний день”, - сказал он, добавив, что за один дня поступало 1,5 млн. отчетов.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов заверил, что обновление серверов, усиление ресурсов являются их приоритетом.