Беспилотник израильской армии упал на территории сектора Газа

Армия обороны Израиля сообщила во вторник о крушении своего беспилотного летательного аппарата на территории сектора Газа.

"В ходе оперативной деятельности в южной части сектора Газа упал беспилотный летательный аппарат Армии обороны Израиля. Риск утечки данных отсутствует", - говорится в заявлении армейской пресс-службы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее во вторник о крушении израильского беспилотника в секторе Газа сообщил катарский телеканал Al Jazeera. По его данным, аппарат разбился неподалеку от города Хан-Юнис, расположенного на юге палестинского анклава.