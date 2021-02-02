Суд разрешил Кочаряну с 3 по 8 февраля выехать из Армении

Суд общей юрисдикции Еревана разрешил второму президенту Армении Роберту Кочаряну с 3 по 8 февраля выехать из Армении.

Как сообщает Арменпресс, прокурор по делу Кочаряна и других Геворг Багадасарян спросил, почему прокуратура не была проинформирована об этом, и заявил, что существует угроза скрыться от следствия. На что судья Анна Данибекян ответила, что копия решения будет предоставлена прокуратуре, в случае необходимости они могут обжаловать его в Апелляционном суде.

На данный момент суд рассматривает ходатайство адвоката Армена Геворкяна об отводе судьи.