Бывший футболист “Алашкерта” вновь присоединился к команде

Бывший футболист ереванского футбольного клуба “Алашкерт” вновь присоединился к команде.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. 29-летний футболист, который провел матч в составе команды, ранее выступал в клубах, представляющих Македонию, Сербию, Израиль, Хорватию, Боснию и Кипр.

В турнирной таблице Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу лидируют три команды: “Арарат”, “Алашкерт” и “Арарат-Армения”. У команд по 18 очков, у “Лори” - 17. “Ноа” имеет 16 очков, “Урарту” - 15 очков, “Ван” - 10 очков. Аутсайдерами турнирной таблицы являются “Пюник” и “Ширак”, они имеют по 5 очков.