В Арцахе по сравнению с прошлым годом повысилась стоимость минимальной потребительской корзины

По состоянию на 1 февраля текущего года стоимость минимальной потребительской корзины в Арцахе (рассчитанной по средним республиканским ценам) составила 59 707,4 драма.

Об этом Арменпресс сообщили в Национальной статистической службе Арцаха.

Нынешний показатель минимальной потребительской корзины почти равен стоимости минимальной потребительской корзины, рассчитанной на 30 декабря 2020 года (59 679,3 драма). Стоимость минимальной потребительской корзины, зарегистрированной 1 февраля текущего года, по сравнению с 31 января прошлого года, выше на 1,5% (58 842,8 драмов)”, - сообщили в Национальной статистической службе Арцаха, уточнив, что стоимость продовольственной корзины в годовом разрезе составила 404 796,2 драмов, а в месячном разрезе - 33 733 драмов.

Стоимость минимальной потребительской корзины в годовом разрезе составила 716 489,3 драма (коэффициент 1,77), а в месячном разрезе - 59 707,4 драма.