Армения остается гарантом безопасности Арцаха: Рубинян

Депутат парламентской фракции “Мой шаг” Рубен Рубинян уверяет, что Армения остается гарантом безопасности Арцаха.

Как передает Арменпресс, Рубинян сказал об этом на пресс-конференции в НС Армении.

“Армения продолжает оставаться гарантом безопасности Арцаха”, - сказал Рубинян.

Касаясь работ в ПАСЕ, он отметил, что азербайджанская делегация вела себя так, будто конфликт исчерпан, и все вытекающие из этого проблемы решены, как будто нет проблемы пленных, нет проблем ненависти, и сейчас нужно думать о создании механизмов доверия. “Наш тезис заключался в следующем: нет какого-либо факта, свидетельствующего о том, что со стороны Азербайджана проблемы решены, или что политика Азербайджана конструктивна. Наоборот, есть множество противоположных фактов: проблема военнопленных продолжает оставаться нерешенной, в Азербайджане продолжается антиармянская политика, в Азербайджане выпускаются марки армяноненавистнического содержания, и так далее”, - сказал Рубинян и добавил, что они знают, что в этом плане международное давление на Азербайджан постоянно будет возрастать.