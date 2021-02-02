Егише Киракосян считает, что ЕСПЧ зафиксирует нарушения Азербайджана и обяжет выплатить компенсацию

Представитель Республики Армения в Европейском суде по правам человека Егише Киракосян ожидает, что ЕСПЧ детально рассмотрит доказательства, представленные Арменией против Азербайджана, и зафиксирует допущенные им нарушения. В беседе с Арменпресс Киракосян сказал, что иск, выдвинутый против Азербайджана, является результатом масштабной работы, которая содержит в себе доказательства нарушений прав на жизнь, неприкосновенность, собственность, на личную и семейную жизнь, образование и ряд других прав, а также доказательства пыток и бесчеловечного отношения к населению Арцаха и Армении.

“Масштаб нарушений очень велик, они представлены достаточно тщательно. Окончательное ожидание - определенная компенсация за нарушение прав конкретных лиц, речь идет как об имущественном ущербе, так и не об имущественном ущербе”, - отметил Киракосян.

Касаясь иска Азербайджана в ЕСПЧ против Армении и предпринимаемых по этой части шагов, Киракосян важным шагом считает иск Армении. Кроме того, по словам представителя Армении в ЕСПЧ, иск Азербайджана имеет достаточно недостатков в правовом плане и данные, которые можно использовать против самого Азербайджана.

“Думаю, иск Азербайджана не обоснован, и когда мы представим ответ на наго, он будет использован против них самих”, - подчеркнул Киракосян.

На вопрос, есть ли приблизительный расчет относительно размера ущерба, нанесенного Азербайджаном, представитель Армении в ЕСПЧ ответил, что пока рано говорить о расчетах, это будет сделано на последующих этапах, когда суд рассмотрит дело.