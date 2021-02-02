Спасатели провели демонтажные работы

В Сюникский региональный центр управления кризисными ситуациями 2 февраля в 11:41 поступил сигнал, что для демонтажа стеклоблоков на 9-м этаже в подъезде одного из домов Багабердского района города Капана необходима помощь спасателей. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Спасатели демонтировали 70 стеклянных блоков.