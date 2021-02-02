Азербайджан понимает, что международное давление по вопросу возвращения пленных будет ужесточаться

По мнению председателя постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам НС Армении Владимира Варданяна, оказание международного давления на различных площадках является единственным вариантом возврата Азербайджана в русло нормальных международных отношений, и Азербайджан четко осознает, что международное давление по вопросу возвращения армянских военнопленных ужесточится.

Как передает Арменпресс, такую точку зрения Варданян высказал на пресс-конференции членов армянской делегации в ПАСЕ.

Он подчеркнул, что Женевские конвенции как обязательное условие четко определяют, что после окончания военных действий военнопленные, гражданские лица должны быть немедленно возвращены на родину. Это обязательство, возложенное на Азербайджан, что бы ни говорили в ПАСЕ. Это международное давление на уровне международных обязательств.

Что касается “успеха” давления на Азербайджан по вопросу о военнопленных в рамках ПАСЕ, депутат сказал, что это не поле битвы, где можно видеть успех. “Успех на дипломатическом поприще достигается малыми шагами - речами, докладами, резолюциями. Тогда все это может быть отражено, в частности, в решениях Европейского суда, в рамках Комитета министров. Можно сказать, что по отдельности какие-то средства необходимы, но их недостаточно”, - сказал Варданян.

Он убежден, что метод международного давления на различных площадках - единственный способ вернуть Азербайджан в русло нормальных международных отношений. “В Азербайджане четко понимают, что международное давление по вопросу возвращения военнопленных станет гораздо более жестким”, - сказал он. Глава армянской делегации Рубен Рубинян отметил, что хотя заявления и резолюции ПАСЕ носят рекомендательный характер, их роль нельзя недооценивать. ПАСЕ принимала заявления или резолюции, которые, тем не менее, имели политическое значение. По его словам, они могут оказать определенное международное давление.

“Я думаю, что первые отголоски международного давления уже есть. Другими словами, это и заявления представителя ЕС, лидеров политических групп ПАСЕ, отчеты мониторингового комитета ПАСЕ в которых содержится призыв к немедленному обмену военнопленными. Все это проявления давления”, - сказал он.

Однако Рубинян считает, что это не единственный путь оказания давления. По его словам, это процесс, международное давление необходимо усилить.