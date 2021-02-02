Количество новых квартир и домов в Арцахе увеличится почти на 730

Для создания в Степанакерте и в ряде населенных пунктов Арцаха нового жилого фонда и обеспечения переселенных арцахцев квартирами и домами Министерство градостроительства Арцаха заказало новые проекты. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве градостроительства Арцаха.

“В министерстве уже есть эскизный проект на строительство жилого квартала из 100 домов в селе Варанда Мартунинского района. Для реализации проекта строительства 150 домов в аскеранском селе Астхашен начаты топографические работы. В райцентре Аскеран планируется строительство многоквартирных домов с 246 квартирами, а в Мартуни - со 130 квартирами. Для обеспечения жильем переселенных арцахцев в селе Акнаберд Шаумянского района будет построено около 100 домоов”, - сообщили в Министерстве градостроительства Арцаха.