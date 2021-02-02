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В Арцахе стационарное лечение получают 19 больных с COVID-19

В Арцахе стационарное лечение получают 19 больных с COVID-19

В Арцахе 2 февраля проведено 24 тестирований, из которых 1 оказалось с положительным результатом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

“Инфицированные - контактные лица ранее подтвержденных различных очагов. От коронавирусной болезни на данный момент стационарное лечение получают 19 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.

Всего в Арцахе в 2021 г.  проведено 1 935 тестов, из которых 457 оказались с положительным результатом. Специалисты ГНКО “Центр эпидемиологии и гигиены” Министерства здравоохранения Республики Арцах провели дезинфекционные работы в очагах инфекции, а также забор проб для тестирования. Министерство здравоохранения Республики Арцах во избежание новых вспышек вновь призывает следовать указаниям, чтобы насколько возможно скорее преодолеть коронавирусную инфекцию”, - отмечается в сообщении МЗ Арцаха.


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