СМИ: военные в Мьянме освободили часть задержанных ранее государственных чиновников

Мьянманские военные освободили большинство задержанных ранее чиновников государственного и регионального уровней.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Xinhua со ссылкой на источник в армии республики.

По его словам, во вторник утром военные решили освободить из-под стражи задержанных накануне министров и представителей правящей партии Национальная лига за демократию. О точном числе освобожденных пока не сообщается. "Среди главных министров могут произойти перестановки путем назначения на посты квалифицированных лиц", - отметил источник.