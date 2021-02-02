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СМИ: военные в Мьянме освободили часть задержанных ранее государственных чиновников

СМИ: военные в Мьянме освободили часть задержанных ранее государственных чиновников

Мьянманские военные освободили большинство задержанных ранее чиновников государственного и регионального уровней.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Xinhua со ссылкой на источник в армии республики.

По его словам, во вторник утром военные решили освободить из-под стражи задержанных накануне министров и представителей правящей партии Национальная лига за демократию. О точном числе освобожденных пока не сообщается. "Среди главных министров могут произойти перестановки путем назначения на посты квалифицированных лиц", - отметил источник.


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