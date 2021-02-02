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Центральный банк повысил ставку рефинансирования

Центральный банк повысил ставку рефинансирования

Совет Центрального банка Армении на заседании 2 февраля принял решение повысить ставку рефинансирования до 5,5%. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью Центрального банка Армении.

Ставка ломбардного репо, предоставляемая Центральным банком Республики Армения - 7%. Процентная ставка привлеченных Центральным банком Армении средств - 4%”, - говорится в сообщении Центрального банка Армении.


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