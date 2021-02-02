Сет Годин, Стивен Хокинг, Нассим Талеб: в 2021 году читателям будут представлены интересные книги

Чтобы заинтересовать читателей с разными литературными предпочтениями издательство “Антарес” в 2021 году выпустит переводы на армянский язык книги и классиков, и современных авторов, а также произведения армянских писателей.

Как передает «Арменпресс», вскоре на столе читателя появятся “Пять женщин” Роберта Музиля, “Полковник Шабер” Оноре де Бальзака, “В ожидании варваров” Джона Кутзи, “Дикий лебедь” Майкла Каннингема, “Евангелие от Иисуса” Жозе Сарамагу, “Христос снова распят” Никоса Казандзакиса, “Дракула” Брема Стокера, “Любовь во время холеры” Габриэля Гарсиа Маркеса, “Страшные времена” Мариоса Варгаса Льоса и другие книги. В течение года книголюбам будет представлена еще одна крупномасштабная работа - 5 книг серии Насима Талеба “Incerto”.

Цикл откроет “Черный лебедь”. Серия Талеба будет представлена армянскому читателю в результате сотрудничества с Фондом “Кохб”. Из армянских авторов будет издан роман Мкртыча Армена “Ереван”, на этот раз в серии “Запрещенные книги”. Также планируется и издание произведений армянских классиков в новой редакции.

Оставаясь верным своей миссии по обучению армянских бизнесменов на основе международного опыта, издательство представит читателям бестселлеры “Это маркетинг” и “Пурпурную корову” Сета Година.

В этом году будет выпущена и книга английского физика-теоретика Стивена Хокинга “Краткие ответы на серьезные вопросы”. Это не полный список книг, которые издательство планирует издать. Читателей ждут и другие публикации - сюрпризы.