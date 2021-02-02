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ЕНП призвала Азербайджан немедленно освободить армянских пленных

ЕНП призвала Азербайджан немедленно освободить армянских пленных

Члены Европейской народной партии (ЕНП) призвали Азербайджан немедленно освободить военнопленных и гражданских лиц, захваченных во время войны в Нагорном Карабахе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт ЕНП.

“Члены Политической ассамблеи ЕНП призывают Азербайджан ускорить процесс обмена военнопленными, пленными и телами погибших, и немедленно освободить их пленных. Члены Политического форума призывают и Европейскую комиссию продвигать этот гуманитарный вопрос в нынешних и в будущих отношениях с Азербайджаном, а также призывают Европарламент срочно обсудить процесс обмена военнопленными и заложниками, захваченными в дни войны в Нагорном Карабахе”, - говорится в заявлении Политической ассамблеи ЕНП.


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