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Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года

Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года

Очередные выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил ТАСС первый вице-спикер Законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана Акмаль Саидов.

"В соответствии с законопроектом, подготовленным Законодательной палатой, очередные выборы президента республики пройдут не в первое воскресенье третьей декады декабря 2021 года, а 24 октября текущего года. Ожидается, что уже 5 февраля законопроект, подготовленный Законодательной палатой, одобрит Сенат (верхняя палата - прим. ТАСС) парламента", - сказал Саидов.


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