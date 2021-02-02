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В Армении подтверждено 143 новых случая COVID-19, выздоровели 535 заболевших

В Армении подтверждено 143 новых случая COVID-19, выздоровели 535 заболевших

По состоянию на 11:00 2 февраля в Армении подтверждено 143 новых случая COVID-19, 535 заболевших вылечились, есть 5 летальных исходов. Таким образом, за последние сутки проведено 1 921 тестов, всего проведено 651 914 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 167 231 случаев COVID-19, 158 335 из которых вылечились, есть 3 089 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 035 пациентов.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля.


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