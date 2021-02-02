СМИ: команда Байдена заранее просила у журналистов их вопросы для брифингов

Члены команды президента США Джо Байдена неоднократно пытались узнать перед брифингами у аккредитованных при Белом доме корреспондентов, какие вопросы они намерены озвучить в ходе встреч. Как передает Арменпресс, с такой информацией в понедельник выступил информационный портал The Daily Beast.

По сведениям его источников, сотрудники отдела коммуникаций в администрации американского лидера уже предпринимали попытки выяснить, какие вопросы они планируют задавать пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки во время брифингов.

Как отмечает издание, эти запросы вызвали обеспокоенность среди корреспондентов в журналистском корпусе. "Хотя и приятно видеть, что брифинги возвращаются, пресса не может делать свою работу в пресс-комнате, если Белый дом выделяет и выбирает те вопросы, которые им нужны", - приводит портал слова одного из журналистов.

При этом в пресс-службе Байдена не стали отрицать эту информацию, отметив, что таким образом пытался наладить отношения с прессой. "Наша цель - сделать ежедневный брифинг максимально полезным и информативным как для репортеров, так и для общественности, - заявил представитель Белого дома. - Частично достижение этой цели означает регулярное взаимодействие с корреспондентами для того, чтобы понять как Белый дом может быть наиболее полезен в предоставлении им необходимой информации".