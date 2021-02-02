В Степанакерте, Мартакерте и Аскеране  обезвреживаются неразорвавшиеся боеприпасы

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха 2 февраля в Степанакерте, в Мартакерте и в прилегающих населенных пунктах проведут работы по обезвреживанию неразорвавшихся и представляющих опасность боеприпасов. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха.

“На территории общин Хнацах и Айгестан Аскеранского района, в городе Мартуни и в прилегающих населенных пунктах обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов планирует провести и Фонд “Центр гуманитарного разминирования”.

“При звуках взрывов просим не проявлять беспокойства. Для получения дополнительной информации можно позвонить на короткий номер 911”, - сообщили в ГСЧС.