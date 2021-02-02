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 В Физули обнаружены останки 9 погибших военнослужащих

 В Физули обнаружены останки 9 погибших военнослужащих

В результате поисковых работ на участках боевых действий в районе Варанды (Физули)  отряды ГСЧС Арцаха обнаружили останки 9 погибших военнослужащих. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха Унан Тадевосян.

“По предварительным данным, это останки военнослужащих (добровольцев или резервистов, участвовавших в военных действиях). Для выяснения их личности назначены судебно-медицинские экспертизы. В общей сложности обнаружены останки  1354 погибших.  1 февраля поиски будут вестись в Гадрутском районе”, - сообщил Тадевосян.


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