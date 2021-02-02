СМИ: военные контролируют все важнейшие объекты в Мьянме
Усиленные бронемашинами подразделения вооруженных сил Мьянмы охраняют во вторник правительственные здания и другие важные объекты, блокируют международный аэропорт Янгона - крупнейшего города страны. Ведущее туда шоссе тщательно охраняется. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник японский телеканал NHK.
Многие частные телеканалы в Мьянме, по его данным. по-прежнему не работают. Государственное телевидение передает те же программы, которые транслирует специализированный армейский телеканал. В Янгоне сохраняется спокойная обстановка, однако накануне жители выстроились в очереди перед отделениями банков, пытаясь снять максимальное количество наличных денег. Они также скупали продовольствие. По данным NHK, некоторые банкоматы в городе не работают.
Военные власти в Мьянме задержали в общей сложности несколько сотен человек, включая руководство и активистов правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) . В их числе - президент Вин Мьин и бывший фактический лидер страны, лауреат Нобелевской премии мира государственный советник и глава МИД Аун Сан Су Чжи. В столице Нейпьидо взяты под стражу все депутаты парламента от НЛД, сообщило во вторник японское информационное агентство Кyodo. По его данным, задержаны и многие члены семей руководителей правящей партии. Как отмечает агентство, под стражу взяты также депутаты парламента от партий, представлявших национальные меньшинства Мьянмы, некоторые общественные деятели, подвергавшие критике военных.
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