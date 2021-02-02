Цены на цветные металлы - 01-02-21

ЛОНДОН, 2 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 1 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1987.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 7873.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2027.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 17761.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 23140.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2586.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 23589.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 41250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.