Газета “Айастани Анрапетутюн”: Вопрос статуса Арцаха вновь должен быть внесен в повестку дня

“30 января в районе города Акна (Агдам) Аскеранского района Республики Арцах, который в настоящее время находится под азербайджанской оккупацией, открылся российско-турецкий мониторинговый центр по наблюдению за прекращением огня. Мониторинг будет осуществляться путем использования беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных из других источников. Во время Арцахской войны использование беспилотников и их влияние на исход войны было довольно широким. В этом смысле мониторинг с помощью беспилотных летательных аппаратов таит в себе и скрытые опасности. По мнению экспертов, турецко-азербайджанский тандем может служить и для других целей, о чем не говорится.

Поражение на поле боя не означает, что мы должны перестать бороться за свою жизнь, сдаваясь прихоти врага. Сегодня, когда делается попытка предать забвению вопрос статуса Арцаха, в национально-государственных интересах Армении держать его в повестке, как одну из главных и ключевых задач”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.