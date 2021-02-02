Газета “Айастани Анрапетутюн”: ФРГ - не зона безопасности для военных преступников

“С того момента, как военный преступник появляется на территории ЕС, соответствующие органы данного государства могут предъявить ему обвинение в его международном преступлении. Исходя из своего исторического прошлого, Германия установила, что ее территория не может быть зоной безопасности “safe haven” для тех преступников, которые, исходя из разных обстоятельств, не привлекаются к уголовной ответственности в своем государстве.

“Это вовсе не означает, что компетентные органы Армении не должны расследовать военные преступления, совершенные азербайджанцами. Наоборот, соответствующие органы Армении должны выявить командующих азербайджанскими ВС, а также их подчиненных, которые действовали в разных частях Арцаха и объявить их в Международный уголовный розыск, и своими возможными методами следить за продвижением этих лиц в ЕС. К счастью, сегодня цифровые технологии (forensics) позволяют проводить такие расследования. В Армении есть замечательные специалисты цифровой сферы, эти специалисты в большом объеме должны вовлечься в процесс расследований”, - об этом в разговоре с “Айастани Анрапетутюн” говорил председатель Армяно-германского союза юристов Гурген Петросян.

Федеральный суд Германии 28 января постановил, что в правовом плане немецкие власти и суды могут проводить уголовное преследование в отношении военных преступников других государств. Этим приговором было подтверждено, что независимо от того, кто является обвиняемым и где произошло преступление, международное преступление подлежит ответственности”.

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