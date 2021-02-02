Газета “Айастани Анрапетутюн”: Визит сопредседателей МГ ОБСЕ в регион даст ответы на многие вопросы

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовятся к очередному визиту в регион. О придании большого значения политическому решению вопроса Арцаха говорит и тот факт, что этот вопрос находится в первой строчке рабочей повестки нового госсекретаря США Энтони Блинкена. Несколько дней назад он провел телефонный разговор с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. Стороны говорили о стимулировании работы Минской группы и достижении долгосрочного и стабильного политического урегулирования путем переговоров. О российско-американском сотрудничестве в рамках Минской группы ОБСЕ говорил и посол США в Москве Джон Салливан”.

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