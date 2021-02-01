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У футбольного клуба «Пюник» новый член команды

У футбольного клуба «Пюник» новый член команды
У футбольного клуба «Пюник» новый член команды. Как сообщает Арменпресс, к команде присоединился 26-летний украинский вратарь Герман Пеньков. Пеньков играл в украинских футбольных клубах «Сталь», «Карпаты», «Олимпик» и «Львов».
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