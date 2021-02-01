Иран провел пуск новой ракеты-носителя на твердом топливе

Иран провел пуск новой ракеты-носителя, сообщило минобороны Исламской Республики.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по его данным, ракета, предназначенная для вывода спутников на орбиту, носит название "Зульджанах" и среди иранских ракет обладает самым мощным двигателем, работающим на твердом топливе.

"Эта ракета-носитель способна вывести спутник весом 220 кг на высоту 500 километров", - говорится в сообщении ведомства, которое отмечает, что это был испытательный пуск.

Иран впервые использовал твердое топливо для запуска ракеты-носителя.

Соответствующие кадры запуска опубликовала государственная телерадиокомпания IRIB.