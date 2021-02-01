Испанский журналист раскрывает азербайджанскую ложь

Испанский журналист Пабло Гонзалес, работавший в Арцахе во время последней войны, коснулся вызванной его разоблачениями паники в азербайджанских СМИ. Как сообщает Арменпресс, испанский журналист последовательно ответил на все предвзятые комментарии азербайджанских СМИ в связи с его интервью Lenta.ru. В интервью российскому изданию Пабло Гонзалес подробно описал свои впечатления во время войны.

«Самая цитируемая часть - это Мартакерт и точность бомбардировки. В Мартакерте пострадали многие гражданские строения, не являющиеся военно-стратегическими объектами. Бомбардировки Су-25, о которых сообщалось, не были точными. Ситуация была хуже в Мартуни, где были повреждены 850 из примерно 1050 зданий, из которых 350 были серьезно повреждены, 56 не подлежали ремонту и 48 человек погибли. В Степанакерте тоже азербайджанцы наносили удары по гражданским объектам. Обстрел родильного дома - яркое тому свидетельство», - написал Пабло Гонзалес на своей странице в Facebook.

По словам испанского журналиста, ему не удалось рассказать о других случаях, но предпочитает коснуться преступного обстрела церкви в Шуши, когда за один день произошло два нападения с разницей в несколько часов.

«Я был там между этими двумя ударами. Выделю использование запрещенного оружия, которое я цитирую в тексте, но на него не указывает азербайджанская пресса. Или случай с пожилой женщиной в Гадруте, когда она была убита дроном. Женщина была в своем саду, очевидно, что законной цели не было, это преступление, которое необходимо расследовать. Другой пример, взрыв Степанакертского роддома, здание было далеко от военных частей. В ходе карабахского конфликта с сентября по ноябрь произошли десятки подобных инцидентов», - отметил он.

В остальном Пабло Гонзалес предлагает людям посмотреть на его работы, фотографии, видео во время конфликта, чтобы они могли лучше судить о его действиях, а не начинать с интервью, которое не могло охватить все.