Предстоящие на 2 февраля мероприятия
21:20, Февраль 01, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
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Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 21:20 Предстоящие на 2 февраля мероприятия
- 20:59 В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров на станции метро
- 20:09 Глава МИД РФ обсудит с действующим председателем ОБСЕ вопрос Нагорного Карабаха
- 19:46 В мирных условиях археологические находки Тигранакерта будут возвращены в Степанакерт
- 19:15 В Париже Сена вышла из берегов
- 18:57 Минздрав Армении одобрил использование российской вакцины «Спутник V»
- 18:10 На армяно-азербайджанской границе сохранялась стабильная оперативная обстановка
- 18:06 В программу «Путешествую без COVID-19» включены новые лаборатории
- 17:38 В США выявили 110,4 тысячи новых случаев COVID-19
- 17:26 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-02-21
- 17:26 Азиатские индексы снизились - 01-02-21
- 17:19 Гарик Саркисян назначен руководителем Департамента по управлению государственным имуществом
- 17:17 AstraZeneca поставит ЕС в I квартале на 30% больше вакцин, чем обещала
- 17:13 В аэропортах Нью-Йорка отменено большинство рейсов в преддверии снежной бури
- 17:08 Серж Саргсян вылечился от COVID-19
- 16:43 Присутствие неофашистов в регионе представляет большую угрозу для глобальной безопасности
- 16:38 Армянское нематериальное культурное наследие в издании ЮНЕСКО “Жизнеспособное наследие”
- 16:30 СМИ: израильский беспилотник сбит над югом Ливана
- 16:24 Эксперты ООН заявляют, что пленные Карабахской войны должны быть немедленно освобождены
- 16:21 Украина возобновила импорт электроэнергии из России
- 16:17 В Турции начинаются совместные с Азербайджаном зимние военные учения
- 15:35 Reuters: военные в Мьянме заблокировали парламентариев в их резиденции
- 15:33 Ашот Хачатрян - пианист с международным признанием впервые выступит с Филармоническим оркестром
- 15:32 Состояние богатейших россиян за январь выросло на 1,37 миллиарда долларов
- 15:21 В рамках гранта Японии Государственный камерный оркестр Армении получит новые инструменты
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