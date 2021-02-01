В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров на станции метро "Западный вокзал". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал RTBF со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел около 15.00 по местному времени. Пострадала женщина, на нее напал бывший сожитель.

По информации издания RTL Info, полиция арестовала нападавшего. Движение на двух ветках брюссельского метро на некоторых участках было приостановлено. На улице в районе станции метро очевидцы наблюдали большое скопление полицейских машин.

Полиция не считает нападение терактом. Расследованием займется Управление железнодорожной полиции.