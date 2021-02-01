В мирных условиях археологические находки Тигранакерта будут возвращены в Степанакерт

Руководитель археологической экспедиции Тигранакерта, заведующий кафедрой культуры ЕГУ, доктор исторических наук, профессор Гамлет Петросян ответил на очередную клевету Баку, отметив, что археологические находки Тигранакерта являются достоянием народа Арцаха, проблемы его сохранения находятся в компетенции не Баку, а властей Степанакерта. В мирных условиях они будут возвращены в Степанакерт и выставлены в созданном для этого музее.

Как сообщает Арменпресс, об этом Гамлет Петросян написал на своей странице в Facebook, в частности, отметив:

«В азербайджанских СМИ публикуются фотографии с моей страницы в Facebook, на которых, среди прочего, изображена упаковка материалов Тигранакертского археологического музея. Азербайджанцы представляют материалы раскопок в Тигранакерте как «результат незаконных раскопок», называя эвакуацию этих предметов из зоны боевых действий «хищением азербайджанского культурного наследия».

Напомню полуграмотным пропагандистам агрессивного государства, что археологические раскопки в Тигранакерте проводились по официальному приглашению и с разрешения властей Арцаха, что они финансировались из государственного бюджета Арцаха. Археологический музей Тигранакерта был создан по решению законных властей Арцаха, при финансовой поддержке его правительства. Археологические исследования Тигранакерта проводились на должной юридической основе, с высоким профессионализмом, результаты исследований регулярно представлялись международному научному сообществу. Просто смешно говорить о секретном процессе.

Напомню, что азербайджанские археологи, работавшие на этой территории в 60-80-е годы прошлого века, не видели археологических следов старого города. Я призываю их не завидовать тому, что они не смогли найти.

Во время 44-дневной войны Тигранакерт стал районом вражеских обстрелов, о чем мы не раз предупреждали. В результате археологическая база Тигранакерт был полностью разрушена. Власти Арцаха и я, наша исследовательская группа, не могли допустить, чтобы такая участь постигла Тигранакертский археологический музей. Археологические находки Тигранакерта являются достоянием народа Арцаха, проблемы его сохранения находятся в компетенции не Баку, а властей Степанакерта. В случае мира они будут возвращены в Степанакерт и выставлены в созданном для этого музее.

Тот факт, что Арцах не имеет политического признания, не лишает его коренное население права на культуру. Включая право на исследование и популяризацию культурного наследия. Итак, археологические исследования Тигранакерта проводились на абсолютно законных основаниях.

Азербайджанская идеология лишения народа Арцаха его культурного наследия является продолжением геноцида армянского культурного наследия. Геноцид, свидетелями которого мы являемся на протяжении десятилетий, геноцид, кульминацией которого стало уничтожение тысяч хачкаров в Джуге, геноцид, который набрал силу во время недавней азербайджано-турецкой агрессии, и который продолжается и сегодня. И это не может быть оправдано ложными политическими заявлениями и ложными обвинениями.

Мы с коллегами продолжим изучение культурного наследия Арцаха, его популяризацию и разоблачения азербайджанского вандализма. Агрессия, военное господство, клеветнические обращения в международные организации не могут лишить народ Арцаха права на сохранение своей идентичности посредством своего культурного наследия».