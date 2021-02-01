Армянское нематериальное культурное наследие в издании ЮНЕСКО “Жизнеспособное наследие”

В издании “Жизнеспособное наследие” 2021 года Регионального центра нематериального культурного наследия Юго-Восточной Европы (центр в Софии), действующего под эгидой ЮНЕСКО, были опубликованы статьи, посвященные сохранению армянского нематериального культурного наследия.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МНОКС Армении, в частности, были опубликованы статья руководителя театра теней “Айроги” Армена Киракосяна “Из истории армянского театра теней” и статья директора по образованию Центра искусств Гафесчяна Элизабет Ширинян “Алфавит идентичности. Мой армянский алфавит.

В статьях представлено многообразие армянского нематериального культурного наследия и его своеобразные проявления (стр. 101 - 111), также и обзоры, касающиеся деятельности Музея-института Комитаса и Музея Ованеса Туманяна (стр. 33 - 36).

В статье, рассказывающей об армянском театре теней, говорится об истории этого народного театра, о его процессе формирования и современных развитиях. Интересная статья, посвященная армянскому алфавиту, представляет образовательную программу “Армянские письмена из под моего пера” Центра искусств Гафесчяна. Она проводится в сопровождении показа триптиха Григора Ханджяна и приковывает внимание слушателя к фрагменту “Армянский алфавит”, который раскрывает удивительный мир птицеподобных букв, отличающихся своеобразным стилем и цветом.

Армения сотрудничает с Софийским центром ЮНЕСКО с 2013 года и активно участвует в мероприятиях по сохранению нематериального культурного наследия, организованных Центром, рассматривая это сотрудничество как широкую возможность распространения и популяризации армянского культурного наследия.