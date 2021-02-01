СМИ: израильский беспилотник сбит над югом Ливана

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС сбит бойцами сопротивления над южными районами Ливана. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на военно-информационную службу шиитской партии "Хезболлах" сообщил в понедельник телеканал Al Mayadeen.

По его данным, беспилотник упал в районе Блейда и находится в руках бойцов "Хезболлах".