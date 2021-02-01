Время в Ереване: 11:07:36,   1 Февраль

СМИ: израильский беспилотник сбит над югом Ливана

СМИ: израильский беспилотник сбит над югом Ливана

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС сбит бойцами сопротивления над южными районами Ливана. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на военно-информационную службу шиитской партии "Хезболлах" сообщил в понедельник телеканал Al Mayadeen.

По его данным, беспилотник упал в районе Блейда и находится в руках бойцов "Хезболлах".


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации