СМИ: израильский беспилотник сбит над югом Ливана
Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС сбит бойцами сопротивления над южными районами Ливана. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на военно-информационную службу шиитской партии "Хезболлах" сообщил в понедельник телеканал Al Mayadeen.
По его данным, беспилотник упал в районе Блейда и находится в руках бойцов "Хезболлах".
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