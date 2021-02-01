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Эксперты ООН заявляют, что пленные Карабахской войны должны быть немедленно освобождены

Эксперты ООН заявляют, что пленные Карабахской войны должны быть немедленно освобождены

Эксперты ООН по правам человека призвали немедленно освободить военнопленных и других пленных, захваченных при последних военных действиях нагорно-карабахского конфликта, а также передать семьям погибших их останки, чтобы они были захоронены в соответствии с  традициями страны. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

“Все, кто лишился свободы в результате конфликта, в соответствии с Соглашением о прекращении огня от 9 ноября 2020 года должны быть возвращены домой, а родные погибших должны получить останки своих близких и суметь захоронить их”, - отмечают эксперты.

Подчеркнуто, что поступают сообщения, что военнопленные и другие пленные без какого-либо судебного процесса бывают убиты, исчезают, подвергаются насилию и жестокому обращению.

“Ни одно исключительное обстоятельство - будь то военное положение, внутриполитическая нестабильность или другое чрезвычайное положение, не может оправдать пытки, насилие и исчезновения людей. Подобные действия во время военного конфликта могут считаться военным преступлением”, - подчеркнули эксперты по правам человека.

В частности, это касалось и фактов надругательства над телами погибших людей. “Обе стороны начали возвращение военнопленных и других пленных лиц, мы призываем их осуществлять это по принципу “все на всех”, уточнить судьбу без вести пропавших и достойно относиться к телам погибших”,- отметили они.

Эксперты призвали власти Армении и Азербайджана провести полное, неотложное, независимое и беспристрастное расследование серьезных нарушений прав человека в ходе конфликта и после этого, призвать к ответственности организаторов и возместить пострадавшим. Также добавлено, что и в дальнейшем они продолжат сотрудничество с властями обеих стран и будут следить за ситуацией.

Со стороны Азербайджана за все время 44-дневной войны, развязанной против Арцаха 27 сентября 2020 года, и после нее публиковалось множество видеоматериалов, свидетельствующих о бесчеловечном отношении Азербайджана к армянским военнопленным. Опубликованы факты издевательств и насилия в отношении гражданских лиц, пожилых людей. Видеозаписи с изуродованными телами, условиями содержания в плену свидетельствуют о грубых нарушениях их прав. Азербайджан искусственно затягивает процесс возвращения пленных и возбуждает против них необоснованные уголовные дела.


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