В Турции начинаются совместные с Азербайджаном зимние военные учения

Совместные военные учения азербайджанских и турецких вооруженных сил в турецкой провинции Карс начинаются 1 февраля. Как сообщает «Арменпресс», Минобороны Турции в своем микроблоге в Twitter объявило о последних приготовлениях к началу учений.

Учения под названием “Зима 2021: учения оперативных батальонных групп объединенных войск Азербайджана и Турции” в турецкой провинции Карс намечены на период с 1 по 12 февраля. Цель учений - развитие взаимодействия между Вооруженных силами двух стран, координация совместных действий на поле боя в зимних условиях. По словам турецкой стороны, это будут одни из крупнейших учений за последнее время.