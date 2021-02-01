Ашот Хачатрян - пианист с международным признанием впервые выступит с Филармоническим оркестром

Пианист Ашот Хачатрян, выходец из Арцаха, проживающий в Бельгии, 4 февраля в концертном зале “Арам Хачатурян” впервые выступит с Национальным филармоническим оркестром Армении.

Как передает «Арменпресс», 2 февраля Ашот Хачатурян вместе с друзьями выступит с благотворительным камерным концертом, по выручке от которого будет приобретено пианино для музыкальной школы Степанакерта.

4 февраля на концерте прозвучит одно из лучших произведений Бетховена - Фортепианный концерт № 3. Он пользовался большой популярностью и при жизни композитора, и через 250 лет входит в число наиболее часто исполняемых произведений. Прозвучит и другое часто исполняемое произведение Бетховена - Симфония № 2. Концертом будет руководить художественный руководитель и главный дирижер НФОА Эдуард Топчян.

Пианист Ашот Хачатурян известен своей уникальной и виртуозной интерпретацией сложнейших фортепианных произведений. Он - лауреат конкурса С. Рахманинова (2006 г.), конкурса Марты Аргерих (2007 г.), а также конкурсов “Top of the World” (2011 г.) и “Concours d'Epinal” (2013 г.). Выступал на BBC Radio с Лондонским камерным оркестром, на Норвежском радио с “Eighteenth Century”, с Базельским симфоническим оркестром, с Королевским камерным оркестром Валлонии, под руководством известных дирижеров Яна Кейерса, Родольфо Фишера, Августина Думы, Даниэле Гати, Томаса Зондегарда, Кристофера Уоррена-Грина и других.

В 2018 году он основал Международный музыкальный конкурс им. Изаи, художественным руководителем которого является и по сей день.