Время в Ереване: 11:07:36,   1 Февраль

В рамках гранта Японии Государственный камерный оркестр Армении получит новые инструменты

В рамках гранта Японии Государственный камерный оркестр Армении получит новые инструменты

На концерте-презентации в Доме камерной музыки им. Комитаса, который состоится 11 февраля, Государственный камерный оркестр Армении будет играть на новых музыкальных инструментах. Это и фортепиано, и большие и маленькие барабаны компании “Yamaha”, ксилофон, глокеншпиль, тубулярные колокола, клавинова и акустическая система. Как передает «Арменпресс», МНОКС сообщило, что инструменты были предоставлены оркестру в рамках грантовой программы правительства Японии “Grassroots”.

Программа была реализована по инициативе директора Национального центра камерной музыки Норайра Назаряна в результате сотрудничества и последовательной работы с послом Японии в Армении Джун Ямадой. На концерте выступят Государственный камерный оркестр Армении под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ваана Мартиросяна и пианист Акане Сака (Япония). В программе - Фортепианный концерт Моцарта № 9 “Jeunehomme” и Бизе-Щедрин “Кармен-Сюита” для струнного оркестра.


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