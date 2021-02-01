В рамках гранта Японии Государственный камерный оркестр Армении получит новые инструменты

На концерте-презентации в Доме камерной музыки им. Комитаса, который состоится 11 февраля, Государственный камерный оркестр Армении будет играть на новых музыкальных инструментах. Это и фортепиано, и большие и маленькие барабаны компании “Yamaha”, ксилофон, глокеншпиль, тубулярные колокола, клавинова и акустическая система. Как передает «Арменпресс», МНОКС сообщило, что инструменты были предоставлены оркестру в рамках грантовой программы правительства Японии “Grassroots”.

Программа была реализована по инициативе директора Национального центра камерной музыки Норайра Назаряна в результате сотрудничества и последовательной работы с послом Японии в Армении Джун Ямадой. На концерте выступят Государственный камерный оркестр Армении под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ваана Мартиросяна и пианист Акане Сака (Япония). В программе - Фортепианный концерт Моцарта № 9 “Jeunehomme” и Бизе-Щедрин “Кармен-Сюита” для струнного оркестра.