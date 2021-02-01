Азербайджан в Физули начал строительство международного аэропорта

Азербайджан в Физули, который находится под его контролем, начал строительство международного аэропорта. Строительство аэропорта планируется завершить в апреле - мае 2022 года. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на информационное агентство “Azertac”, главный инженер компании, строящей аэропорт, Джавараг Шириев заявил, что строительные работы замедлены, так как в этом районе ведутся работы по разминированию. С весны этого года строительство будет вестись ускоренными темпами, планируется переход на круглосуточный режим работы. Кроме того, в этом году планируется завершить строительство взлетно-посадочной полосы протяженностью в 3 000 метров, - отметил Шириев.