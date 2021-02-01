Мамикон Гарибян возглавляет турнирную таблицу первой группы мужского чемпионата Армении по шахматам

В Доме шахмат им. Тиграна Петросяна продолжается турнир первой группы 81-го мужского чемпионата Армении по шахматам.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация шахмат. В 9 туре лидирует Мамикон Гарибян с 6,5 очками. Давид Шагинян и Леон Бабуджян с 6 очками делят 2 и 3 места. За 3 путевки высшей группы борются Арман Барсегян с 5,5 очками, Арман Микаелян с 5 очками, Овик Айрапетян, Эмин Оганян, Тигран Арутюнян и Артур Давтян.

10-й тур турнира состоится 1 февраля.

В Доме шахмат им. Тиграна Петросяна завершился турнир первой группы среди женщин. Победительницей турнира стала Арпине Григорян, набравшая 8 очков из 9 возможных. На втором месте с 7 очками Астхик Акопян, Наре Аракелян с 6 очками замыкает тройку лидеров.