Температура воздуха в Армении повысится на 3 - 5 градусов

Днем 1-го февраля, со 2-го по 4-е, ночью 5-го и днем 6-го в Армении ожидается погода без осадков, днем 5-го февраля в большинстве регионов, ночью 6-го в Вайоц Дзоре, Сюнике и в Арцахе ожидаются осадки, в горных районах в виде снега, в предгорьях и в долинах в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный с порывами до 5 - 10 м/с, 5-го февраля в некоторых местах ожидается усиление ветра до 15 - 20 м/с. Как передает «Арменпресс», температура воздуха днем 1-го, 2 и 3-го февраля постепенно повысится на 3 - 5 градусов.

В Ереване днем 1-го, со 2-го по 4-е, ночью 5-го, 6-го февраля ожидается погода без осадков. После полудня 5-го февраля ожидается дождь и мокрый снег.