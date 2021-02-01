Удобрения из пищевых отходов, вешалки из пластика: в Ереване действует программа сортировки мусора

Удобрения из пищевых отходов, из пластика - ведра, вазы, вешалки для одежды, из бумаги и стекла - другие аналогичные продукты: в Ереване усилиями городских властей и общественных организаций ведется активная работа по распространению культуры сортировки мусора и дарованию отходам вторую жизнь.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс», руководитель программ общественной организации “Eco Garbage” Ваге Салахян отметил, что в настоящее время в прилегающих районах Еревана есть заводы по переработке пластика, полиэтилена, бумаги, картона, стекла. Работы ведутся с батареями, ртутью, лампочками, продуктами питания, отходами одежды.

“Я уверен, что рано или поздно мы выйдем на тот этап, когда пробелы будут заполнены, переработка будет по большему числу направлений. Мы сможем создать достаточно ресурсов, чтобы отходам давать новую жизнь. Это важно как с экологической, так и с экономической точки зрения”, - сказал Ваге Салахян.

По словам начальника отдела сортировки мусора организации “Озеленение и защита окружающей среды” мэрии Еревана Айка Овганнесяна, городские власти в сотрудничестве с неправительственными организациями в административных районах Еревана реализуют пилотную программу сортировки мусора. На сегодняшний день, за исключением административных районов Шенгавит, Эребуни, Нубарашен, Малатия-Себастия, в других административных районах города установлено 60 пунктов сортировки мусора, то есть трехцветные мусорные баки для бумаги, пластика и стекла. Айк Ованнисян отметил, что до конца этого месяца количество пунктов сортировки мусора в Ереване достигнет 135. Затем начнется масштабная мониторинговая и информирующая работа.

“В сотрудничестве с неправительственными организациями ведется активная работа с жителями. Проблемы бывали, но они разрешались после работы с жильцами. Могу сказать, что первоначальные адреса для установки баков остались прежними, изменений не было. Люди пока недостаточно осведомлены. Мы работаем в этом направлении”, - сказал Айк Ованнесян.

Руководитель программ общественной организации “Эко мусор” Ваге Салахян отметил, что на самом деле есть много людей, которые заинтересованы в этом, готовы участвовать в информирующих программах.

Мониторинг активности жителей в социальных сетях показывает, что тысячи семей ежедневно обращаются к нам, выступают с предложениями.

Хотя законодательство предусматривает сдерживающие механизмы, штрафы за неправильный выброс мусора, однако докладчики на данном этапе больше выступают за информирование населения.