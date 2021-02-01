Китай отправил Пакистану гуманитарную помощь в виде вакцины от COVID-19

Китай впервые оказал гуманитарную помощь в виде вакцины от COVID-19, доставив партию в Пакистан, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Сегодня ночью правительство Китая предоставило Пакистану партию вакцины от COVID-19 в качестве гуманитарной помощи, доставив в столицу Пакистана Исламабад. Это первая предоставленная Китаем зарубежному государству гуманитарная помощь в виде вакцины", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь.

Он добавил, что сейчас Китай готовит отправку гуманитарной помощи в виде вакцины еще 13 развивающимся странам, в том числе Брунею, Непалу, Филиппинам, Мьянме, Камбодже, Лаосу, Шри-Ланке, Монголии, Палестине, Белоруссии и Зимбабве,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Далее планируется оказание помощи 38 развивающимся странам, которым нужна помощь.

"Мы также принимаем активное участие в механизме ВОЗ COVAX, предоставляем вакцину развивающимся странам", - добавил китайский дипломат.