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Цена серебра поднялась выше $30 за тройскую унцию впервые с февраля 2013 года

Цена серебра поднялась выше $30 за тройскую унцию впервые с февраля 2013 года

Цена серебра в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась на 12,8% и в пике достигала $30,35 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:12 мск.

Последний раз стоимость серебра находилась выше уровня $30 за тройскую унцию в феврале 2013 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

К 11:34 мск цена на серебро замедлила рост до $29,79 за тройскую унцию (+10,7%).


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