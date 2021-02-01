Меджлис Азербайджана одобрил соглашение о введении безвизового режима с Турцией

Парламент Азербайджана принял закон об установлении безвизового режима с Турцией. «Арменпресс» передает сообщение новостного сайта haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

1 февраля, на весенней сессии первого созыва Парламента Азербайджана, обсуждался вопрос ратификации соглашения об установлении безвизового режима, подписанного между правительством Турции и правительством Турции 25 февраля 2020 года. Согласно введенной поправке, для въезда в третью страну с территории сторон контракта использование паспортов обязательно. Другие документы, необходимые для пересечения границы, указанные в приложениях к соглашению 1-2, используются только для прямого перезда из одной страны в другую. После обсуждения документ был поставлен на голосование и принят.