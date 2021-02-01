Время в Ереване: 11:07:36,   1 Февраль

Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу обсудили итоги армяно-российских штабных переговоров

Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу обсудили итоги армяно-российских штабных переговоров

По инициативе российской стороны между министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном и министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу  1 февраля состоялся телефонный разговор. Главы оборонных ведомств стран - стратегических союзников обсудили результаты штабных переговоров по двустороннему армяно-российскому военному сотрудничеству, состоявшихся на прошлой неделе, также и ход решения вопросов безопасности Армении в послевоенный период.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, министр обороны Вагаршак Арутюнян выразил удовлетворение деятельностью российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, особо отметив, что лучшим свидетельством ее эффективности является почти полное соблюдение режима прекращения огня. Благодаря чему в декабре и январе не было зафиксировано серьезных чрезвычайных инцидентов, за исключением случая ранения одного военнослужащего АО Арцаха.

Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу обсудили и вопросы, связанные с региональными развитиями.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации