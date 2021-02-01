Президент НАН указал на проблемы, которые необходимо решить для развития науки

Президент Национальной академии наук Республики Армения Радик Мартиросян отметил важность решения ряда проблем для развития науки, в том числе необходимое финансирование, обеспечение соответствующего кадрового потенциала и др.

Как передает «Арменпресс», такое мнение он высказал в ходе парламентских слушаний на тему “Наука, как основа безопасности и развития”.

Он отметил, что с учетом катастрофических событий, произошедших в 2020 году, необходимо изменить течение жизни. “Начать жить снова, не повторять ошибок прошлого. Это возможно будет лишь благодаря развитию науки. Условием для решения будущих глобальных проблем является наличие передовой науки. 44-дневная война 2020 года - это то, что многие комментаторы называют войной 5-го поколения. 90% наших потерь в этой войне были вызваны технологическим преимуществом врага”, - сказал Мартиросян. Ему известно, что на создание байрактаров в Турции было потрачено около 270 миллионов долларов. “Эти 270 миллионов - это средства, выделенные нашей науке на 10 лет”, - сказал президент Национальной академии наук.

Мартиросян выделил проблемы, решение которых, по его словам, приведет к развитию науки, развитию технологий, что даст возможность иметь развитую экономику, более высокий уровень защиты. “Наличие передовой науки требует решения следующих важных проблем: необходимое финансирование, соответствующий кадровый потенциал, международное сотрудничество на высоком уровне и, наконец, госзаказ, соответствующий высокому уровню науки”, - сказал он.

По словам Мартиросяна, средства, выделяемые на науку на протяжении многих лет, составляют 0,25% ВВП. По его словам, эти средства использовались не для финансирования науки, а лишь для сохранения тех научных организаций, которые занимались наукой в советское время.